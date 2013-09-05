МЗС: українці не воюють в Сирії на боці повстанців

За словами речника МЗС Євгена Перебийноса, міністерство не має відповідних даних, повідомиляє Радіо Свобода.

«У нас є офіційна нота МЗС Сирії, отримана на прохання нашого посольства у Дамаску, про те, що у них теж немає даних щодо того, що громадяни України брали участь у військових діях», – зазначив Перебийніс.

Як відомо, у середу посол Сирії Мохамед Саїд Акіль заявив про участь громадян України, зокрема кримських татар, у війні в Сирії на боці опозиції.

Президент Віктор Янукович нещодавно заявляв, що Україна виступає проти вирішення ситуації в Сирії «воєнними засобами».