МЗС: українці не воюють в Сирії на боці повстанців
02:24, 05 вересня 2013Політика
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Міністерство закордонних справ України спростовує заяву посла Сирії в Києві Мохамеда Саїда Акіля щодо участі українців у сирійському конфлікті на боці опозиції.
МЗС України заперечує участь українців у сирійському конфлікті
За словами речника МЗС Євгена Перебийноса, міністерство не має відповідних даних, повідомиляє Радіо Свобода.
«У нас є офіційна нота МЗС Сирії, отримана на прохання нашого посольства у Дамаску, про те, що у них теж немає даних щодо того, що громадяни України брали участь у військових діях», – зазначив Перебийніс.
Як відомо, у середу посол Сирії Мохамед Саїд Акіль заявив про участь громадян України, зокрема кримських татар, у війні в Сирії на боці опозиції.
Президент Віктор Янукович нещодавно заявляв, що Україна виступає проти вирішення ситуації в Сирії «воєнними засобами».
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