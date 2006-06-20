Путін примусить друзів України грати за нього

На липневому саміті «великої вісімки» у Санкт-Петербурзі лідери західних держав не критикуватимуть авторитарну імперську політику російського Президента Володимира ПУТІНА, пише газета Washington Post.

Видання прогнозує, що цього не станеться, незважаючи на жорстку позицію адміністрації Джорджа БУША. США намагалися винести на порядок денний саміту проблему підігрівання Росією сепаратистських настроїв у Грузії та Молдові, а також тиск Москви на Україну, аби Київ відмовився від політики зближення із Заходом.

Сам Президент США Дж.БУШ попередньо планував здійснити візит до Києва напередодні саміту «вісімки», щоби підтримати демократичні сили в Україні. Американський лідер також розраховував, що на саміті у Санкт-Петербурзі і ще до нього західні союзники США підтримають загострення курсу щодо Москви, що продемонструвала промова віце-президента США Діка ЧЕЙНІ під час саміту у Литві.

«Однак протягом останніх тижнів політична воля Заходу для протиставлення себе ПУТІНУ зникла», пише видання. Аргументами на користь зміни позиції Заходу є ставлення таких держав як Франція та інших європейських країн, які 10 днів тому на міністерській конференції НАТО відкинули американський план прийняття України та Грузії до Альянсу.

Водночас, Дж.БУШ відклав свій візит в Україну головним чином через внутрішньоукраїнські проблеми, але це також у кінцевому підсумку можна вважати успіхом Кремля, пише Washington Post.

Показово й те, що заява Д.ЧЕЙНІ у Вільнюсі, яка покликана була стати застереженням для Росії щодо енергетичного шантажу, в самій Європі була розкритикована як надто провокаційна.

Отже, на сьогодні адміністрація Дж.БУША сумнівається, чи вдасться включити до порядку денного зустрічі міністрів закордонних справ G-8 напередодні саміту у Санкт-Петербурзі питання щодо Придністров’я та ситуацію у Молдові. При цьому в США оцінюють гру Росії як дуже агресивну, яка є успішною, бо Москва переграє Вашингтон.

Washington Post звертає увагу, що американська влада зараз пом’якшила позицію стосовно російської влади, бо США залежить від підтримки росіян у переговорах з Іраном щодо ядерної програми, тоді як Європа прихильна до Кремля, бо залежить від енергоресурсів.

Як посилається видання на неназваного представника ЄС, Росія фактично шантажує Європу, погрожуючи обмежити постачання газу і нафти, бо може сьогодні продавати енергоресурси до Китаю, економіка якого швидко розвивається і потребує значних ресурсів. При цьому джерело в ЄС зазначає, що Європа у цій ситуації не має вибору і мусить підтримувати Росію, аби вона здійснювала енергетичні поставки.

«Перед обличчям такої бездумної позиції американські офіційні представники погодилися з тим, що на саміті (у санкт-Петербурзі) ПУТІН представлятиметься як лідер супердержави, яка повертається на міжнародну арену. Грузини та молдавани дивитимуться, як західні лідери вітатимуть ПУТІНА, тоді як російський бойкот їх експорту і підтримка сепаратизму у цих країнах не обговорюватиметься. Російські демократи, якщо пощастить, зустрінуться у Москві з американськими дипломатами середньої ланки. А спостерігачі у світі зможуть поставити собі питання: чи G-8 існує для того, аби служити Росії? Чи є якась інша мета?», пише американське видання.