Прокуратура: синці Тимошенко - від тупих твердих предметів

Про це заявив в ефірі 5 каналу в неділю начальник головного управління нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень Генпрокуратури Вадим Горан.

За його словами, перевірка почалася 23 квітня і ще не закінчена.

"Є десять днів, які встановлені нам Кримінально-процесуальним кодексом. Тому протягом 10 днів ми будемо проводити перевірку і в кінці приймемо рішення", - зазначив представник ГПУ.

"На сьогоднішній день вже проведено величезну кількість перевірочних дій, опитані практично всі учасники подій - медики, працівники пенітенціарної системи, працівники швидкої допомоги, які відвозили Юлію Володимирівну, лікарі лікарні, інші люди, які могли бути свідками тих чи інших подій", - цитує Українська правда.

"На сьогоднішній день в ході перевірки ті факти, які вказує Юлія Володимирівна у своїй заяві, не підтверджуються", - зазначив Горан.

За його словами, судові медики прийшли до висновку, що синці на тілі Тимошенко не могли утворитися 20 квітня, як вона вказує.

"Крім того, механізм і локалізація цих синців говорить про те, що вони утворилися внаслідок здавлювання об тупі тверді предмети або зіткнення з такими предметами. Але аж ніяк не при ударі кулаком, як вона каже, в живіт. І могли утворитися в результаті застосування невеликої фізичної сили", - зазначив представник Генпрокуратури.

При цьому він зазначив, що у зв'язку з відмовою Тимошенко від судово-медичного огляду, його було проведено "з медичної документації, в тому числі за актом, яким було зафіксовано медиками колонії наявність тілесних ушкоджень, які вона показала".

Відповідаючи на питання ведучої, Горан сказав, що в ході перевірки не використовувалися фотографії, зроблені колишньою омбудсменом Ніною Карпачовою, оскільки вони "здобуті не в установленому порядку".

Також, за словами представника ГПУ, не брався до уваги експертний висновок, наданий Карпачовою: "Не можна говорити, що це офіційний якийсь документ, бо він складений не уповноваженими на це фахівцями".