Асоціація з ЄС закриє Україні вхід до Митного союзу - Медведєв

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив сьогодні прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв на нараді з віце-прем'єрами.

«Я хочу, щоб тут ніяких ілюзій не було. Ситуація достатньо проста при підписанні відповідного документа з державами Євросоюзу про асоційоване членство. Практично для наших українських партнерів вхід до Митного союзу буде закритий», - сказав Медведєв.

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За його словами, про це цілком відверто говорять і керівники самого Євросоюзу, хоча іноді це прикривається якоюсь риторикою.

Прем'єр РФ вважає, що це повинні розуміти всі, включаючи громадян України.

«Це ключовий політичний вибір, який сьогодні робить керівництво України», - заявив Медведєв.

Як повідомляв УНІАН, Україна сподівається підписати Угоду про асоціацію з ЄС наприкінці листопада цього року на саміті «Східного партнерства» у Вільнюсі.