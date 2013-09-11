Рибак упевнений, що Україні не потрібен референдум комуністів

"Вони (комуністи) для себе роблять підготовчу роботу для можливого референдуму. А сьогодні питання немає, щоб розглядати. Україна не вступає, ні в Митний союз, ні в Європейський союз. Там ми спостерігаємо, а тут ми підпишемо, я вірю, угоду про євроінтеграцію", - заявив голова Верховної Ради в інтерв'ю 5 каналу, повідомляє Українська правда.

"Референдум можливий, тільки коли ми будемо розглядати питання вступу чи в МС, чи в ЄС, і може виникнути таке питання, що частину функцій нашої держави треба передати у якийсь наддержавний орган, це стосується суверенітету, Конституції… Може колись і доведеться проводити та спитати у народу", - зазначив Рибак.

"А сьогодні що питати? Ми сьогодні нікуди не вступаємо. Ми бачимо, що немає необхідності проводити референдум. Але КПУ вирішила провести підготовчу роботу, хай собі проводить. Це більше політика", - додав він.

"Ще дуже зарано говорити про референдум", - підкреслив Рибак.

Як відомо, у неділю Компартія організувала і провела збори з проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою про приєднання України до Митного союзу.

6 вересня Окружний адмінсуд Києва заборонив ЦВК надсилати свого представника на збори ініціативної групи щодо проведення Компартією референдуму про вступ до ЄврАзЕС.