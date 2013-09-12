Регіонал: Україні в Євросоюзі спочатку буде важко, а потім добре

Таку думку висловив народний депутат від фракції Партії регіонів Володимир Олійник у ефірі "Ера-FM".

"Пропозиція з боку Росії все та ж: "Буде добре, бо ми знижку на газ у 10 мільярдів дамо". Вони не можуть вийти на світові ринки зі своєю продукцією, і ми не можемо, бо так і працюємо на нереформованих радянських підприємствах. Але далі буде "шторм", бо Росія не буде довго нас кредитувати. Євросоюз пропонує: підпишете асоціацію, буде важко, як було Прибалтиці, Румунії, але потім буде добре. У Польщі, яка в Європі, отримують кращу зарплату. Кращі пенсії, там кращі стандарти життя", - сказав Олійник, пише Gazeta.ua.

За його словами, не треба плутати Росію з Москвою.

"У Москві непогано. А от у Росії дуже погано. Тому нам треба зробити так, як у Швеції: що в селі, що у місті однаково", - наголосив Олійник.

Нагадаємо, сьогодні у Міністерстві закордонних справ заявили, що проект Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом зберігає право української сторони на участь у митних союзах, зонах вільної торгівлі.