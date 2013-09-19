Фюле візьме участь в національному круглому столі з питань євроінтеграції України

Про це сьогодні в УНІАН на спеціальному експертному засіданні Національного круглого столу «Порозуміння заради європейського майбутнього» на тему: «Нова Конституція та євроінтеграція України» сказав координатор робочої групи Національного круглого столу «Порозуміння заради європейського майбутнього» Сергій Бондарчук.

«10 жовтня Штефан Фюле буде з офіційним візитом в Україні. Під час цього візиту передбачається проведення Національного круглого столу, де буде присутня і влада, і опозиція, і громадськість для того, щоб вирішити всі нагальні питання, які існують, щоб 28 листопада Угода про асоціацію з ЄС була підписана», - сказав він.

Бондарчук звернувся до представників різних громадських організацій та центрів із закликом об'єднати зусилля, «щоб 10 жовтня провести правильну розмову», а головне - започаткувати нову систему відносин. «28 число - це кінець, це тільки початок нової європейської України», - додав він.

Нагадаємо, 19 вересня у Києві відбулось спеціальне експертне засідання Національного круглого столу «Порозуміння заради європейського майбутнього» на тему «Нова Конституція та євроінтеграція України».

Цим заходом організатори відкрили цикл дискусій присвячених проблемним питанням зі списку вимог єврокомісара Ш.Фюле, необхідних для підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Національний круглий стіл також продовжить працювати по темі Конституції для того, щоб сформувати позицію громадського суспільства в цьому питанні і запропонувати її владі та опозиції.