Литвин закликає Івченка залишити дочку в Україні

Народна партія закликає всіх можновладців, котрі відправляють своїх нащадків здобувати освіту за кордоном, не ізолювати своїх дітей від їхніх українських ровесників.

Про це йдеться у звернення Народної партії, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Як зазначають автори звернення, “завершилися випускні іспити в середніх школах. Сотні тисяч молодих людей стануть абітурієнтами вищих навчальних закладів України. Водночас пересічному українцеві достеменно відомо, що діти багатьох публічних і не дуже публічних політиків навчаються за кордоном у найдорожчих університетах та коледжах США, Великої Британії, Швейцарії, Франції…”. За це, як заявляють у Народній партії, батьки платять астрономічні суми, які аж ніяк не співмірні з їхніми офіційними зарплатами та задекларованими доходами, “а у співвідношенні з середньою зарплатою по Україні вони виглядають знущанням над нашими громадянами”.

Навіть тоді, коли діти можновладців не навчаються за кордоном, їх, за словами авторів звернення, “влаштовують до привілейованих приватних шкіл України з оплатою за навчання у десятки тисяч доларів, де діти зростають в окремому світі розкоші і необмежених можливостей”.

Тому Народна партія закликає всіх можновладців “проявити по-справжньому свій патріотизм, віддавши свого сина чи доньку до української школи, коледжу чи університету – туди, де навчаються діти ваших виборців, мільйонів громадян України”. “Доведіть хоча б цим, що ваші слова не розходяться з ділом, нехай ваші діти живуть на українській землі з її реальними проблемами і болями, а не спостерігають за мільйонами обездолених і принижених ровесників з висоти пташиного польоту, із-за товстих стін розкішних приватних шкіл в Україні чи закордонних палаців”, йдеться у зверненні. Його автори висловлюють тверде переконання, що “віддавши своїх дітей у лоно вітчизняної освіти, ви незмірно піднімете її престиж і, засукавши рукава, нарешті почнете працювати над тим, аби наша освіта піднялася до найвищих стандартів”.

Як повідомляв УНІАН, цього року школу закінчила донька екс-глави "Нафтогазу", нині народного депутата Олексія Івченка.