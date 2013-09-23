Росія передала в експлуатацію Ірану АЕС "Бушер"

"Сьогодні була здійснена передача першої іранської атомної станції в Бушері замовнику", - сказав представник Росатома, повідомляє РИА Новости.

Раніше глава організації з атомної енергії Ірану Алі Акбар Салехі повідомив, що гарантійний термін експлуатації станції триватиме два роки, протягом яких на АЕС працюватимуть російські фахівці. Раніше повідомлялося, що передача енергоблоку відбудеться 24 вересня.

Будівництво атомної електростанції в Бушері було розпочато в 1974 році німецьким концерном Kraftwerk Union AG (Siemens/KWU). У серпні 1992 року між урядами Росії та Ірану було укладено угоду про спорудження АЕС, а в січні 1995 року підписано контракт на завершення будівництва першого енергоблоку станції. Фізичний пуск АЕС "Бушер" розпочався під контролем інспекторів МАГАТЕ 21 серпня 2010, коли була здійснена доставка ядерного палива в реакторне відділення станції. У травні 2011 року на енергоблоці проведені роботи з виведення ядерної парогенеруючі установки на мінімально контрольований рівень потужності.