Росія й Іран запустили атомну електростанцію в Бушері

Сьогодні в південному портовому іранському місті Бушер відбулася церемонія відкриття атомної електростанції (АЕС), в будівництві якої Ісламській республіці надавала допомогу Росія. На підприємство вже почалося постачання ядерного палива, передає РБК з посиланням на Associated Press.

Реактор на електростанції в Бушері буде повністю забезпечений ядерним паливом до 22 вересня. За 10 днів на АЕС буде доставлено паливо, еквівалентне 80 тоннам урану. Передбачається, що на початковому етапі продуктивність АЕС становитиме 500 мегават, проте надалі цей показник планується довести до 1 тис. мегават.

Низка країн світової спільноти, зокрема США підозрюють Іран в роботах із створення ядерної зброї.

Будівництво АЕС в Бушері розпочалося ще в 1975 р. західнонімецьким концерном Kraftwerk Unioin, підрозділом Siemens. Проте після революції в Ірані ФРН приєдналася до санкцій проти цієї країни і робота над електростанцією була згорнута. У 1992 р. Тегеран і Москва уклали договір на будівництво АЕС. Спочатку її відкриття було намічене на 1999 р., проте термін закінчення робіт переносився неодноразово.