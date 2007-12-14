У Донецьку одну з вулиць назвали ім`ям живого депутата-регіонала
11:02, 14 грудня 2007Політика
2003
Рішення прийняли сьогодні на сесії
|Валентин ЛАНДИК
Донецьк. 14 грудня. УНІАН. Депутати Донецької міської ради прийняли рішення присвоїти одній з вулиць у Петровському районі міста ім`я народного депутата України від Партії регіонів Валентина ЛАНДИКА.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Донецькій міськраді, таке рішення депутати прийняли сьогодні на сесії.
У міськраді повідомили, що ініціатива про присвоєння вулиці імені В. Ландика виходить від Петровської райради міста, в якій народний депутат сприяв газифікації одного із селищ.
В.ЛАНДИК є також президентом групи "НОРД", заводи якої виготовляють побутову техніку.
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