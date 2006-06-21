Німеччина міняє свого посла в Україні

Райнгард ШЕФЕРС з 1 липня буде новим Надзвичайним і Повноважним послом Федеративної Республіки Німеччини в Україні.

Як повідомили УНІАН в Посольстві ФРН в Україні, Р.ШЕФЕРС “має за плечима багаторічний досвід діяльності з питань німецької та європейської політики щодо Східної Європи. Він упродовж багатьох років активно займався проблематикою Східної Європи як на посаді консультанта Федерального міністерства закордонних справ, так і у Відомстві Федерального канцлера Німеччини”.

Іншими двома сферами інтересів Р.ШЕФЕРСА є, згідно з повідомленням Посольства, політика безпеки та подальший розвиток Європейського Союзу. З 2001 до 2006 року Посол Р.ШЕФЕРС як перший представник Німеччини працював у Політичному і безпековому комітеті Європейського Союзу і сприяв його розбудові до рівня одного із центральних органів у сфері зовнішньої політики і політики безпеки Європейського Союзу.

З 1992 по 1998 рік посол Р.ШЕФЕРС керував відділом Центральної, Східної і Південно-Східної Європи у Відомстві Федерального канцлера. Після того працював Посланником у Посольстві Німеччини в Парижі. В 2000 році був Постійним представником ФРН у Західноєвропейському Союзі в Брюсселі. З 2001 до 2006 року - представник ФРН в Комітеті з питань політики і безпеки Європейського Союзу в ранзі посла.

Р.ШЕФЕРС народився 27 травня 1950 року у Марсберґу. До приходу на службу у Федеральне міністерство закордонних справ здобув вищу юридичну освіту. Р.ШЕФЕРС одружений і має двох дітей.

Він стане наступником посла Дітмара ШТЮДЕМАННА, який представляв Федеративну Республіку Німеччина в Україні впродовж минулих шести років.

В травні Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив Д.ШТЮДЕМАННА своїм позаштатним радником.