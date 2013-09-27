Кузьмін: Для звільнення Тимошенко є кілька можливостей

Про це заявив перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін в інтерв’ю радіостанції «Голос Столиці».

Зокрема, у відповідь на запитання «Якщо Віктор Янукович справді дасть вказівку про те, щоб відправити екс-прем'єра до Німеччини на лікування, наскільки швидко правоохоронні органи зможуть організувати цю поїздку?», Кузьмін заявив: «Ви маєте зрозуміти те, що в прокуратурі я займаюся розслідуванням злочинів. Питаннями лікування, відправки на лікування, діагнозів і правильності обраного алгоритму лікування, - це вже не мої питання. І відправлять Юлію Володимирівну лікуватися або не відправлять, і в яку клініку, - це питання не до мене».

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На запитання «Ви не вірите в те, що Юлія Тимошенко може відправитися до Німеччини?», перший заступник генпрокурора відповів: «Я про це не думаю. Якщо буде прийнято таке рішення і для цього рішення будуть створені певні політико-правові умови, так і буде».

При цьому, на запитання від радіослухача «Якщо Тимошенко випустять, чи не вийде так, що у нас в країні суди просто «прогинаються» під владу?» Кузьмін зазначив: «Юриспруденція, як і історія, не знає умовного способу: якщо випустять, якщо не випустять. Сьогодні Юлія Тимошенко відбуває покарання в місцях позбавлення волі, і для її звільнення сьогодні є кілька можливостей. Одна з них – помилування указом Президента. І якщо таке рішення буде прийнято, то суд на нього вплинути не зможе. Це виключне право Президента, надане йому Конституцією, і якщо він своїм правом скористається, то Юлія Тимошенко опиниться на волі».