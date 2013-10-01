Нардеп вважає, що на Львів-Арена "зігували" представники лівого руху (відео)

Координатором FARE в Україні є один з лідерів лівого руху Павло Клименко, який є членом профспілки «Захист праці», яку в свою чергу очолює наближений до російських спецслужб Олег Верник, заявив він в ефірі 5 каналу.

«Сьогодні організацією FARE в Україні керує такий собі лідер лівацького руху Павло Клименко. Він же є членом профспілки «Захист праці». А профспілку захист праці очолює Олег Верник, який має серйозні зв’язки російським ФСБ. І от тут ми говоримо про свідому провокацію, яка можливо мала місце на львівському стадіоні», - сказав Мирошниченко.

Нагадаємо, під час матчу Україна-Сан-Марино, який відбувся 6 вересня на стадіоні Львів-Арена, і де були присутні представники органу контролю FARE (Football Against Racism in Europe - футбол проти расизму в Європі), зафіксували численні порушення з боку українських фанатів. Зокрема, під час гри представником FARE було помічено банери із зображенням логотипу дивізії «СС-Галичина», а також розтяжки з цифрою 88, що означає фашистське вітання «хайль, Гітлер». Також фанатів було підмічено в расистських образах на адресу гравця збірної України Едмара (натуралізований бразилець - УНІАН) і численних підкиданнях руки в нацистському вітанні.

Після цього дисциплінарний комітет Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА) прийняв рішення про те, що наступний відбірковий матч до ЧС-2014 проти команди Польщі збірна України проведе без глядачів. Також Федерацію футболу України оштрафували на 45 тисяч швейцарських франків, а стадіон у Львові дискваліфікували на відбіркові матчі за участю національної збірної до 2018 року включно.