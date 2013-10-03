Швеція виділить 500 млн євро для України, Молдови, Грузії та Азербайджану

Уряд Швеції планує виділити 500 млн євро країнам-учасницям програми «Східного партнерства».

Про це міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт написав у своїй статті, опублікованій у газеті «День» (№178 (4061) від 3 жовтня 2013 року).

«В межах ЄС та в рамках надання двосторонньої допомоги Швеція твердо налаштована підтримувати інтеграцію Східної Європи. До кінця цього року уряд Швеції планує прийняти нову семирічну стратегію співробітництва з країнами «Східного партнерства», виділяючи на цю мету 500 млн євро. Це – додаток до обговорюваної нині масштабної програми підтримки країн цього регіону на період 2014-2020 років, яку ЄС сподівається надати», - повідомив Більд.

Також він наголосив, що «на багатьох напрямках, незважаючи на різні проблеми, «Східне партнерство» досягло більшого, ніж ми могли очікувати в перші роки його існування. До саміту у Вільнюсі ми сподіваємося завершити переговори щодо Угоди про асоціацію, включаючи положення про глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі, з Грузією, Молдовою та Україною і продовжити переговори з Азербайджаном. В принципі, можна було б завершити переговори з Вірменією, але тепер виникають серйозні сумніви щодо цього».

На переконання Більдта, ЄС «потрібно починати думати про наступні кроки до возз’єднаної Європи, які можуть включати «економічну зону країн «Східного партнерства». Так чи інакше, ЄС не відмовиться від прагнення руху в бік «Східного партнерства», поки хоч одна країна «Східного партнерства» поділятиме таке бажання».

Довідка УНІАН. У 2008 році Польща і Швеція спільно ініціювали програму ЄС „Східне партнерство”.

"Східне партнерство" передбачає активізацію співробітництва Євросоюзу з Україною, Білоруссю, Грузією, Азербайджаном, Вірменією та Молдовою.

В рамках програми до 2014 року 350 млн євро планувалося витратити на багатосторонні проекти, 175 млн євро - на реформи у цих країнах і 75 млн євро - на проекти регіонального розвитку.