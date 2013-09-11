МЗС Швеції: В ЄС "працюють з Україною" та відмовляються від асоціації з Вірменією

Він зазначив, що до такого висновку прийшов разом з віце-прем'єром і міністром закордонних справ Словаччини Мирославом Лайчаком, з яким мав зустріч 9 вересня, де обговорювали тему Східного партнерства, пише ТСН.

"Ми працюємо з Україною, Молдовою і Грузією", - написав Карл Бтльдт у Twitter.

Як повідомлялося, 3 вересня президент Вірменії Серж Саргсян заявив про рішення Вірменії вступити в Митний союз і брати участь у подальшому формуванні Євразійського економічного союзу.