МЗС Швеції: В ЄС "працюють з Україною" та відмовляються від асоціації з Вірменією

01:40, 11 вересня 2013
Політика
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Шведський міністр закордонних справ Карл Більдт заявив, що на даний момент парафування Угоди про асоціацію з Вірменією після її дрейфу в бік Митного союзу перебуває "поза порядком денним" ЄС.

Україна - ЄС / Фото: lifedon.com.ua

Він зазначив, що до такого висновку прийшов разом з віце-прем'єром і міністром закордонних справ Словаччини Мирославом Лайчаком, з яким мав зустріч 9 вересня, де обговорювали тему Східного партнерства, пише ТСН.

"Ми працюємо з Україною, Молдовою і Грузією", - написав Карл Бтльдт у Twitter

Як повідомлялося, 3 вересня президент Вірменії Серж Саргсян заявив про рішення  Вірменії вступити в Митний союз і брати участь у подальшому формуванні Євразійського економічного союзу.

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