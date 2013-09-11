МЗС Швеції: В ЄС "працюють з Україною" та відмовляються від асоціації з Вірменією
01:40, 11 вересня 2013Політика
963 0
Шведський міністр закордонних справ Карл Більдт заявив, що на даний момент парафування Угоди про асоціацію з Вірменією після її дрейфу в бік Митного союзу перебуває "поза порядком денним" ЄС.
Фото: lifedon.com.ua
Він зазначив, що до такого висновку прийшов разом з віце-прем'єром і міністром закордонних справ Словаччини Мирославом Лайчаком, з яким мав зустріч 9 вересня, де обговорювали тему Східного партнерства, пише ТСН.
"Ми працюємо з Україною, Молдовою і Грузією", - написав Карл Бтльдт у Twitter.
Як повідомлялося, 3 вересня президент Вірменії Серж Саргсян заявив про рішення Вірменії вступити в Митний союз і брати участь у подальшому формуванні Євразійського економічного союзу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter