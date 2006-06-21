Бродський агітує за співпрацю з Регіонами

16:27, 21 червня 2006
Політика
1123

Депутат Київради мріє про імпічмент Ющенку

У Верховній Раді потрібно терміново створити конституційну парламентську більшість для того, щоб оголосити імпічмент Президентові України Вікторові ЮЩЕНКУ та ліквідувати інститут президентства взагалі. З такою ініціативою виступив депутат Київради (фракція БЮТ) Михайло БРОДСЬКИЙ, повідомили УНІАН у його прес-службі.

Свою пропозицію він мотивує тим, що Президент свідомо затягує з формуванням парламентської коаліції, аби отримати можливість розпустити Верховну Раду та, всупереч чинній Конституції, узурпувати владу в країні.

На думку М.БРОДСЬКОГО, до складу конституційної коаліції мають увійти Блок Юлії Тимошенко, Партія регіонів, Соціалістична партія та частина «Нашої України».

«Утворення у Верховній Раді конституційної більшості дозволить запустити одночасно два правових процеси: по-перше, процедуру імпічменту Вікторові ЮЩЕНКОВІ. Підставою для початку імпічменту є укладання січневих газових угод, корупційний характер яких є очевидним. Внаслідок дострокового перегляду у січні 2006-го року укладених до 2010 року газових угод, наділення монопольними правами з газопостачання сумнівної компанії «РосУкрЕнерго» та раптове і невпинне підвищення цін на газ для українських споживачів заслуговує створення парламентської слідчої комісії», йдеться у заяві М.БРОДСЬКОГО.

По-друге, за його словами, слід запустити механізм скасування інституту президентства взагалі. “Запровадження політреформи показало її половинчастий характер: процес створення коаліції затягується, і Президент країни грає в ньому деструктивну роль”, - заявив депутат Київради.

На його переконання, скасування інституту президентства дозволить підвищити функціональність Верховної Ради, а також оптимізувати співпрацю між парламентом та Кабінетом Міністрів.

Крім того, вважає М.БРОДСЬКИЙ, відсутність всенародної процедури обрання Президента унеможливить «розколи, подібні тому, що був в 2004 році». Натомість парламентські вибори, як показав досвід 2006 року, балансує інтереси різних регіонів та електоральних груп, бо, на відміну від президентських виборів, «тут кілька призів», зазначив він.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter