Бродський агітує за співпрацю з Регіонами

У Верховній Раді потрібно терміново створити конституційну парламентську більшість для того, щоб оголосити імпічмент Президентові України Вікторові ЮЩЕНКУ та ліквідувати інститут президентства взагалі. З такою ініціативою виступив депутат Київради (фракція БЮТ) Михайло БРОДСЬКИЙ, повідомили УНІАН у його прес-службі.

Свою пропозицію він мотивує тим, що Президент свідомо затягує з формуванням парламентської коаліції, аби отримати можливість розпустити Верховну Раду та, всупереч чинній Конституції, узурпувати владу в країні.

На думку М.БРОДСЬКОГО, до складу конституційної коаліції мають увійти Блок Юлії Тимошенко, Партія регіонів, Соціалістична партія та частина «Нашої України».

«Утворення у Верховній Раді конституційної більшості дозволить запустити одночасно два правових процеси: по-перше, процедуру імпічменту Вікторові ЮЩЕНКОВІ. Підставою для початку імпічменту є укладання січневих газових угод, корупційний характер яких є очевидним. Внаслідок дострокового перегляду у січні 2006-го року укладених до 2010 року газових угод, наділення монопольними правами з газопостачання сумнівної компанії «РосУкрЕнерго» та раптове і невпинне підвищення цін на газ для українських споживачів заслуговує створення парламентської слідчої комісії», йдеться у заяві М.БРОДСЬКОГО.

По-друге, за його словами, слід запустити механізм скасування інституту президентства взагалі. “Запровадження політреформи показало її половинчастий характер: процес створення коаліції затягується, і Президент країни грає в ньому деструктивну роль”, - заявив депутат Київради.

На його переконання, скасування інституту президентства дозволить підвищити функціональність Верховної Ради, а також оптимізувати співпрацю між парламентом та Кабінетом Міністрів.

Крім того, вважає М.БРОДСЬКИЙ, відсутність всенародної процедури обрання Президента унеможливить «розколи, подібні тому, що був в 2004 році». Натомість парламентські вибори, як показав досвід 2006 року, балансує інтереси різних регіонів та електоральних груп, бо, на відміну від президентських виборів, «тут кілька призів», зазначив він.