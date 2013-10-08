Рада знову не змогла затвердити порядок денний сесії

Як передає кореспондент УНІАН, спочатку голова ВР Володимир Рибак поставив на голосування проект постанови, яким передбачався перелік питань порядку денного третьої сесії, але він не набрав необхідної кількості голосів. За це рішення проголосували лише 211 народних депутатів України.

Депутати пояснювали своє неголосування тим, що не погоджуються із включенням до порядку денного ряду питань, які запропонували опоненти, при цьому в порядку денному немає законопроектів, які пропонують вони.

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У відповідь Рибак поставив на голосування пропозицію про включення до порядку денного сесії усіх законопроектів, які були зареєстровані в парламенті. Але й ця пропозиція не набрала необхідної кількості голосів. За проголосував 191 народний депутат.

В результаті депутати затвердили порядок денний на поточний тиждень, з 8 по 11 жовтня.

Як відомо, парламент уже неодноразово намагається затвердити порядок денний поточної сесію, але не вистачає голосів для прийняття результативного рішення.