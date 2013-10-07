Верховну Раду чекає розгляд ще трьох євроінтеграційних законопроектів

Цього тижня Верховна Рада України розгляне три євроінтеграційні законопроекти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні погоджувальної ради лідерів фракцій і голів комітетів парламенту голова Верховної Ради України Володимир Рибак.

Він зазначив, що сьогодні в другій половині дня фахівці разом із профільним комітетом працюватимуть над законопроектом “Про внесення змін до Конституції України (щодо посилення гарантій незалежності суддів)”, який планується розглянути в четвер, 10 жовтня.

Він нагадав, що даний законопроект є євроінтеграційним і “це дуже важливе питання”.

Рибак закликав народних депутатів ефективно працювати під час засідань парламенту, бо на погоджувальній раді багато включається законопроектів для розгляду на засіданнях, але парламент не встигає їх розглядати, оскільки в сесійній залі лунають “репліки, образи, відбувається з’ясовування стосунків”.

Він також закликав народних депутатів завтра ухвалити порядок денний на поточну сесію, оскільки до цього часу парламент не підтримав це питання.