Депутат: Рада плідно працює над євроінтеграційними законами

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні в Донецьку на прес-конференції народний депутат, член фракції «Батьківщина» Олександра Кужель.

Вона відзначила, що в парламенті сьогодні йде достатньо плідна робота з ухвалення необхідних законів, які потрібні для підписання Україною Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

На тему: Тігіпко не думає, що євроінтеграція вирішить усі проблеми України

«Ми разом голосуємо. Це клас. Ми так це все правильно розіграли. Якби вони (депутати від партії влади) це, не дай Бог, робили без нас, то стільки було б непотрібних речей у цих законах, які б, навіть проголосувавши, Європейський Союз не прийняв», - сказала Кужель.

Вона пояснила, що, завдяки створеним робочим групам у Верховній Раді, до яких входять представники всіх фракцій, – Партії регіонів, «УДАРу», «Свободи», «Батьківщини», КПУ, а також позафракційні депутати, кожен законопроект ретельно вивчається і коригується перед винесенням його на голосування.

«Завдяки позиції комуністів, їм (фракції Партії регіонів) довелося погодитися, і ми створили робочі групи за кожним із законів», - сказала народний депутат. При цьому вона зазначила: «У нас вже готовий закон по прокуратурі, закон про вибори. Варіант, коли ми домовляємося і до скандалів в залі виробляємо рішення щодо законопроектів, це нормально».

Водночас Кужель наголосила, що кожен депутат, який проголосував за той чи інший законопроект, несе відповідальність за свій голос, і категорично спростувала будь-які чутки про те, що голоси опозиційних депутатів сьогодні купуються. «Якщо ми даємо свій голос, ми повинні нести за це відповідальність. Працювати на благо – це однозначно треба. І, коли хтось говорить, що ми там комусь щось за якесь бабло... подивіться голосування. Закони за бабло абсолютно чітко видно, і за них опозиція не голосує», - сказала депутат.

Вона зазначила, що при підготовці законів, звичайно, «є спірні моменти, є розбіжності, але щодо євроінтеграції – кожен пункт б`ється до крові, тому що це майбутнє законодавство, заради якого ми все це робимо».