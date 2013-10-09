У Венесуелі обвалився автомобільний міст

За даними влади штату Міранда, в результаті інциденту постраждали автомобілі, які в цей момент проїжджали по мосту. Також постраждав мотоцикл, повідомляють РІА Новости з посиланням місцеві ЗМІ.

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Рятувальники вважають, що причиною обвалення моста могла стати надмірна вага автомобільних фур, яка перевищила встановлену безпечну норму.

Причиною скупчення важких машин могли стати дії групи мотоциклістів, які перекрили виїзд з моста на знак протесту проти ситуації з забезпеченням безпеки в Венесуелі.

На даний момент через інцидент на шосе скупчилася величезна автомобільна пробка. Водії відзначають, що альтернативних шляхів для об'їзду цього мосту немає.