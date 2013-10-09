Третина Ради підтримала заяву Кокса та Кваснєвського до Януковича

Лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк повідомив, що сьогодні планується передати Президенту України Віктору Януковичу підписи народних депутатів під їхнім зверненням на підтримку заяви представників місії Європейського парламенту Пета Кокса та Олександра Квасневського про помилування екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк сказав у коментарі журналістам.

Він нагадав, що Місія Кокса-Квасневського звернулася до Януковича з клопотанням про помилування екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко.

“І ми на підтримку цього клопотання зібрали підписи більш як 170 народних депутатів України з цією метою, щоб Президент України Віктор Янукович прийняв рішення щодо підписання Угоди з ЄС і, відповідно, звільнення Тимошенко і надання їй можливості отримання медичної допомоги в Німеччині…”, - сказав Яценюк.

За його словами, він очікує, що Янукович “прийме це відповідальне рішення”.

Депутат також уточнив, що наразі під зверненням до Президента зібрано 166 підписів народних депутатів, проте, планується зібрати ще близько 10 підписів. Також Яценюк додав, що підписи залишили і позафракційні депутати, проте Партія регіонів підписувати це звернення відмовилася.

“Я так розумію, що вони не зацікавлені в підписанні Угоди з ЄС”, - додав він.

“Я думаю, що це буде ще один крок, який дасть можливість Президенту відповідно до положення про порядок помилування підписати цей указ, а після цього підписати угоду у Вільнюсі, яку очікує вся Україна”, - підсумував Яценюк.