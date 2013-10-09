Кваснєвський назвав парадоксом зближення України з ЄС за правління Януковича

Колишній Президент Польщі Олександр Кваснєвський вважає парадоксом, що українська влада активізувала роботу, спрямовану на європейську інтеграцію країни, після обрання главою держави в 2010 році Віктора Януковича, якого довгий час вважали проросійським політиком.

Про це Кваснєвський сказав в інтерв'ю виданню Gazeta Wyborcza, опублікованому сьогодні.

"Це парадокс, що прискорення підготовки до асоціації та створення зони вільної торгівлі (з ЄС) сталося за часів прем'єрства Миколи Азарова та Президента Януковича, котрого вважають проросійським, а не за часів "помаранчевих", - сказав він.

Кваснєвський зазначив, що розпочатий понад три роки тому процес був загальмований через справу екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, але останнім часом прискорений завдяки діям Російської Федерації, котра застосувала низку економічних санкцій проти України.

"Ця блокада, попри наміри Москви, посилила проєвропейські тенденції в Україні, в тому числі й на Сході країни, бо українці не сприймають жодної спроби їх приниження", - сказав він.

"Постраждалі від санкцій олігархи почали разом діяти в проєвропейському напрямку", - додав Кваснєвський.

Він також зауважив, що росіяни дуже помиляються, бо досі ставляться до українців, як до "молодших братів".

"Кучма колись написав книжку під відомою назвою "Україна - не Росія". Росіяни, на жаль, її не прочитали…", - сказав колишній Президент Польщі.