Ірландія сподівається на повноправне членство України в ЄС

Про це сказав голова Палати представників Парламенту Ірландії Шон Баррет під час зустрічі з прем’єр-міністром України Миколою Азаровим сьогодні в Києві, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

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Баррет висловив переконання у підписанні в листопаді на Вільнюському саміті «Східного партнерства» Угоди про асоціацію, включаючи зону вільної торгівлі, між Україною та Європейським Союзом.

«Я особисто сподіваюся, що Угоду про асоціацію та про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС буде підписано на Вільнюському саміті у листопаді», - сказав він, додавши, що завдяки підписанню цієї Угоди Україна та Ірландія будуть розвивати тісніше свої зв’язки.

Крім того, за його словами, Україна отримає поштовх покращувати стандарти життя, рівень освіти, і люди зможуть підготуватися до викликів нового світу.

У свою чергу Азаров висловив вдячність уряду Ірландії за підтримку України на шляху євроінтеграції.

«Ми знаємо і високо цінуємо позицію Ірландії, яка підтримує підписання Угоди з Україною», - наголосив Азаров, відзначивши, що це є першим кроком достатньо довгого і складного процесу на шляху євроінтеграції України, на якому потрібні «хороші супутники».

«Ми розраховуємо, що Ірландія буде таким нашим партнером, з яким нам буде легше готуватися до вступу в ЄС у перспективі», - підкреслив прем’єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, Україна сподівається на підписання Угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі з Європейським Союзом на саміті «Східного партнерства», який відбудеться наприкінці листопада у Вільнюсі.