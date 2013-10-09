Туреччина вітає реформи в Україні, спрямовані на підписання Асоціації - Ердоган

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр-міністр Туреччини Реджеп Ердоган сказав сьогодні в Анкарі після завершення Третього засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Турецькою Республікою.

«Ми підтримуємо процес реформ в Україні, який був направлений на укладення Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, - сказав, зокрема, Ердоган.

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Він також відзначив, що Україна і Туреччина мають прекрасне співробітництво, яке спирається на стратегічне партнерство.

Зазначивши, що загальне населення обох країн наближається до 120 млн осіб і що обидві країни утворюють величезний ринок, Ердоган підкреслив: «Ми хочемо створити велике, спокійне місце, де немає перешкод для руху людей, капіталів і економіки. Хочемо в Чорноморському басейні створити зону добробуту».

Турецький прем’єр наголосив: «Наступна наша мета, яку ми поставили, - це підписання угоди про створення зони вільної торгівлі, з якою до кінця 2015 року наш товарний об’єм сягне цифри 20 млрд дол». При цьому він додав, що на кінець 2012 року цей показник становив 6,2 млрд дол.

Також Ердоган торкнувся теми повернення кримських татар, які були за часів Сталіна вивезені в інші республіки Радянського Союзу.

«Це питання сьогодні ми обговорили з нашим дорогим другом. Я хочу тут зазначити, що Туреччина схвалює позицію України, яка направлена на виправлення історичної несправедливості», - сказав Ердоган.