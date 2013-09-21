ЄС має відкинути забобони і прийняти Туреччину й Україну - турецький міністр

Про це він сказав, виступаючи на 10-й Щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES), повідомили УНІАН у прес-службі YES.

За словами Багіша, «сімдесят років тому Європейський Союз був мрією. Він зробив те, що здавалося неможливим – дав можливість народам Європи, які впродовж століть ворогували між собою, жити і працювати разом».

«Французи, німці, бельгійці – вони ворогували між собою, воювали між собою. А зараз можуть жити разом. Євросоюз – це найбільший проект у житті людства», - сказав він.

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Тепер, на думку турецького міністра, Європа має вийти на новий етап інтеграційних процесів. «Європа має повернутися до того, що виходить у неї найкраще – до ідеї зростання і розширення. Для Європи необхідно сьогодні залишити забобони, прийняти нові країни, що динамічно розвиваються, такі як Україна, такі як Туреччина. Вони мають стати повноправними членами цього глобального проекту», - сказав Багіш.