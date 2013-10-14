У ВАСУ оскаржили указ Президента про помилування Луценко

У Вищому адміністративному суді України оскаржено указ Президента Віктора Януковича про помилування екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка.

Про це повідомляє прес-служба ВАСУ, уточнивши, що із позовами про скасування президентського указу від 7 квітня 2013 року щодо помилування Луценка до суду звернулося двоє громадян.

Водночас ВАСУ виявив недоліки у позовних заявах і дав час до 23 жовтня усунути їх.

«9 жовтня 2013 року Вищий адміністративний суд України перевірив позовні заяви громадянина N про визнання незаконним та скасування Указу Президента України № 197/2013 від 07.04.2013 “Про помилування засуджених” в частині помилування Луценка Ю.В., а також про зобов’язання Державної пенітенціарної служби України доставити Луценка Ю.В. в Менську виправну колонію №91 Чернігівської області для продовження відбування покарання та громадянина D про визнання незаконним та скасування Указу Президента України № 197/2013 від 07.04.2013 “Про помилування засуджених” в частині помилування Луценка Ю.В. В обох випадках суд дійшов висновку, що позовні заяви подано без додержання вимог, встановлених статтями 105, 106 Кодексу адміністративного судочинства України (КАСУ), а тому керуючись частиною першою статті 108 КАСУ їх слід залишити без руху», - йдеться в повідомленні.

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Для обох позивачів суд встановив строк для усунення недоліків позовної заяви до 23 жовтня.

У тексті судових рішень також зазначено, що у разі не усунення недоліків позовних заяв у строк, встановлений судом, вони будуть повернуті з підстав, передбачених пунктом 1 частини третьої статті 108 КАСУ.