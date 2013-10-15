Минулого року Польща виділила Україні $13 млн

Польська влада минулого року в рамках двосторонньої співпраці виділила на реалізацію проектів, спрямованих на демократичний розвиток України, майже $13 млн, більшу частину з яких поглинули кошти стипендіальних програм для українських студентів.

Про це свідчить звіт Міністерства закордонних справ Польщі про польську закордонну допомогу в минулому році.

Згідно з документом, Україна стала другим найбільшим отримувачем коштів серед держав "Східного партнерства" після Білорусі, яка отримала на проекти майже $17 млн.

На допомогу всім включеним у "Східне партнерство" державам - також Вірменії, Азербайджану, Грузії та Молдові - польська влада виділила $35,5 млн.

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У Міністерстві закордонних справ Польщі агентству не змогли надати точних даних про розмір допомоги Україні в рамках двосторонньої співпраці у 2011 році, зазначивши, що торік польський МЗС вперше зібрав повні дані про фінансування усіх проектів польською владою в рамках закордонної допомоги.

Раніше міністерство мало дані лише про проекти, які фінансувалися з його бюджету та в 2011 році розмір допомоги для України - без стипендій та проектів інших міністерств - становив $3,8 млн.

Відповідно до звіту міністерства, Польща минулого року на всю закордонну допомогу виділила майже $460 млн, що на 15% більше, ніж роком раніше.

З цієї суми 25% або $115 млн було виділено в рамках двосторонньої співпраці, а решту в рамках багатосторонньої, яка виділялася за посередництва міжнародних організацій, зокрема, через Єврокомісію та фонди ООН.