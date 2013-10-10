Глазьєв перебрехав історію про позбавлення мандата Маркова

"В кінці листопада угода про асоціацію не "буде підписана", а "може бути підписана". Тому що все ж я розраховую на здоровий глузд", - розповів Глазьєв про процеси євроінтеграції України, пише Українська правда.

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"По-перше, вона (угода) суперечить Конституції України. Зараз, наскільки мені відомо, у Верховній Раді триває збір підписів під зверненням до Конституційного суду України. При цьому відносно депутатів застосовуються дуже жорсткі методи. Одного з них - Ігоря Маркова - взагалі позбавили мандата, намагалися точніше позбавити. Депутат, між іншим, з Партії регіонів. Як не дивно, за його прагнення виконати передвиборчі обіцянки цієї партії", - розповів свою історію про Маркова радник Путіна.

"Він виступав проти підписання угоди про асоціацію з ЄС. Його спробували позбавити мандата на дуже дивній підставі – ніби-то, через 3 роки після обрання до Верховної Ради взяли і перерахували бюлетені і виявили, що якихось бюлетенів там не вистачає. Це у світовій практиці перший випадок позбавлення мандата через 3 роки після обрання до парламенту", - збрехав Глазьєв.

"Відбувається тиск, але підписи (для звернення до КСУ збираються)... Я думаю, що врешті-решт і європейська сторона, і українська зрозуміють, що підписувати неконституційну угоду (про асоціацію), щонайменше, необачно", - додав він.

Як відомо, 12 вересня Вищий адмінсуд України зобов'язав Центрвиборчком скасувати реєстрацію депутата Ігоря Маркова у зв'язку з тим, що правоохоронці виявили факти фальсифікації результатів голосування на парламентських виборах 2012 року в окрузі №133 в Одесі, де він переміг.