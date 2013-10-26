Гурвіц пропонує регіоналам амністувати Тимошенко (відео)

"Верховна Рада України має всі повноваження для оголошення амністії і в цьому вона ніяк не обмежена. Вона обмежена в цьому лише голосуванням та підписом президента країни", - заявив депутат в ефірі програми "Шустер Live", повідомляє Українська правда.

"Я думаю, що завтра зранку Партія регіонів повинна зібратися та написати ці два рядки і це буде великим вкладом ПР в те, чого хоче вся Україна", - додав Гурвіц.

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На це депутат від Партії регіонів Володимир Олійник простягнув руку, щоб взяти документ, сказавши "Дайте матеріали – ми подивимося".

Текст документу звучить так:

"Користуючись принципами гуманізму та відповідно до частини третьої статті 92 Конституції Верховна Рада постановляє:

1. Оголосити амністію колишньому прем'єр-міністру Тимошенко Юлії Володимирівні, засудженій 11 жовтня 2011 року Печерський районним судом міста Києва за вчинення злочину, передбаченого статтею 365 ч. 3 ККУ (справа №1-657/11) та звільнити її від основного та додаткового покарання у виді позбавлення волі на строк 7 років з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядних та адміністративно-господарських обов'язків на строк 3 роки.

2. Цей закон набирає сили з дня його офіційного опублікування".

Як відомо, Тимошенко заявила, що її команда підтримає лише той закон щодо її звільнення, який буде узгоджено з місією лідерів Євросоюзу.