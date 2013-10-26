Гурвіц пропонує регіоналам амністувати Тимошенко (відео)
Депутат фракції "Удар" Едуард Гурвіц передав Партії регіонів закон про оголошення амністії колишньому прем'єру Юлії Тимошенко, який може бути прийнятий Верховною Радою.
"Верховна Рада України має всі повноваження для оголошення амністії і в цьому вона ніяк не обмежена. Вона обмежена в цьому лише голосуванням та підписом президента країни", - заявив депутат в ефірі програми "Шустер Live", повідомляє Українська правда.
"Я думаю, що завтра зранку Партія регіонів повинна зібратися та написати ці два рядки і це буде великим вкладом ПР в те, чого хоче вся Україна", - додав Гурвіц.
На тему: Польща вважає, що Україна "жонглює і затягує час" у питанні Тимошенко
На це депутат від Партії регіонів Володимир Олійник простягнув руку, щоб взяти документ, сказавши "Дайте матеріали – ми подивимося".
Текст документу звучить так:
"Користуючись принципами гуманізму та відповідно до частини третьої статті 92 Конституції Верховна Рада постановляє:
1. Оголосити амністію колишньому прем'єр-міністру Тимошенко Юлії Володимирівні, засудженій 11 жовтня 2011 року Печерський районним судом міста Києва за вчинення злочину, передбаченого статтею 365 ч. 3 ККУ (справа №1-657/11) та звільнити її від основного та додаткового покарання у виді позбавлення волі на строк 7 років з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядних та адміністративно-господарських обов'язків на строк 3 роки.
2. Цей закон набирає сили з дня його офіційного опублікування".
Як відомо, Тимошенко заявила, що її команда підтримає лише той закон щодо її звільнення, який буде узгоджено з місією лідерів Євросоюзу.