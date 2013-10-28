Чинній Раді виповнюється рівно рік

Рік роботи Ради відзначився приходом до парламенту новачків - УДАРу та Свободи, великою кількістю гучних акцій, блокуванням трибун, спиляним парканом, фракційною формою депутатів, а також тим, що нардепів-курців вигнали з приміщення на вулицю, повідомляє Комсомольська Правда в Україні.

"Непогано рік пройшов, непогано. Але тільки випадкових людей багато , - підводить підсумки року заступник голови Партії регіонів Михайло Чечетов. - Вони прийшли, щоб покричати, побешкетувати, і думають, що так зможуть з нами домовитися. Але такий підхід не працює".

У той же час, він зазначив, що більшість і опозиціонери голосували злагоджено, а євроінтеграційні законопроекти приймали конституційною більшістю.

Довідка: 9 законів депутати прийняли на першій сесії скликання, 325 - на другий, 220 законів на третій сесії, яка ще не закрита.