Глазьєв викрив штаб євроінтеграції України

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Радник Президента Росії з питань регіональної економічної інтеграції Сергій Глазьєв заявив в ефірі телеканалу «Росія 24».

«Це геополітика, центр всього цього тиску розташований за океаном. Головним штабом всієї цієї євроінтеграції (України) є американське посольство в Києві», - сказав Глазьєв.

За його словами, в Америці, «де політики керуються русофобськими тезами Бзежинського, який ще багато років тому заявив, що головне завдання американської геополітики, - це відірвати Україну від Росії, оскільки в цьому разі Росія ніколи не стане великою державою», - це ідеї холодної війни, і вони продовжують «бродити в головах американських, польських, литовських і брюссельських» політиків.

На тему: Україна повинна зупинити підписання Угоди з ЄС - Глазьєв

Глазьєв вважає , що вся ідеологія «Східного партнерства» вибудувана на залишках холодної війни і спрямована проти Росії - щоб відірвати від неї «братні народи».

При цьому Глазьєв вважає, що Угода про асоціацію між Україною і ЄС не буде підписано на саміті у Вільнюсі.

«Угода не може бути підписана, тому що вона суперечить всьому - економічним інтересам України, суперечить нашій духовно-історичній традиції, не вигідна Європі, не вигідна нам, Білорусі і Казахстану, нікому - крім навіжених політиків, які нав'язують цю лінію», - заявив Глазьєв.

Радник Путіна також упевнений, що дана угода з Євросоюзом суперечить Конституції України, так як Основним Законом не передбачено вступ України в наднаціональні органи.

За його словами, Європа змушує керівництво України порушувати власну Конституцію .