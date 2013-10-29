Глазьєв викрив штаб євроінтеграції України
Штабом європейської інтеграції України є Посольство США в Києві, яке прагне відірвати Україну від Росії, щоб остання не стала «великою державою»
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Радник Президента Росії з питань регіональної економічної інтеграції Сергій Глазьєв заявив в ефірі телеканалу «Росія 24».
«Це геополітика, центр всього цього тиску розташований за океаном. Головним штабом всієї цієї євроінтеграції (України) є американське посольство в Києві», - сказав Глазьєв.
За його словами, в Америці, «де політики керуються русофобськими тезами Бзежинського, який ще багато років тому заявив, що головне завдання американської геополітики, - це відірвати Україну від Росії, оскільки в цьому разі Росія ніколи не стане великою державою», - це ідеї холодної війни, і вони продовжують «бродити в головах американських, польських, литовських і брюссельських» політиків.
На тему: Україна повинна зупинити підписання Угоди з ЄС - Глазьєв
Глазьєв вважає , що вся ідеологія «Східного партнерства» вибудувана на залишках холодної війни і спрямована проти Росії - щоб відірвати від неї «братні народи».
При цьому Глазьєв вважає, що Угода про асоціацію між Україною і ЄС не буде підписано на саміті у Вільнюсі.
«Угода не може бути підписана, тому що вона суперечить всьому - економічним інтересам України, суперечить нашій духовно-історичній традиції, не вигідна Європі, не вигідна нам, Білорусі і Казахстану, нікому - крім навіжених політиків, які нав'язують цю лінію», - заявив Глазьєв.
Радник Путіна також упевнений, що дана угода з Євросоюзом суперечить Конституції України, так як Основним Законом не передбачено вступ України в наднаціональні органи.
За його словами, Європа змушує керівництво України порушувати власну Конституцію .