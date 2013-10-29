Україна повинна зупинити підписання Угоди з ЄС - Глазьєв

Про це заявив радник Президента Росії з питань регіональної економічної інтеграції Сергій Глазьєв в ефірі телеканалу «Росія 24».

Причин для цього, на його думку, є декілька.

Так, як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, Глазьєв вважає, що Україна порушує Договір про дружбу з РФ, збираючись підписати Угоду з ЄС про асоціацію.

На тему: Глазьєв лякає Україну візовим режимом

«Відповідно до статті 13 нашого Договору про дружбу з Україною, ми зобов'язалися зближувати наше законодавство, прагнути створити ЄЕП. Угода про асоціацію закриває таку можливість. Тобто, українське керівництво порушує базовий Договір про дружбу з Росією, на якому будується весь фундамент наших двосторонніх відносин», - сказав Глазьєв.

«Ми могли б вимагати - давайте згідно з цим договором спочатку обговоримо, що ви збираєтеся робити і які будуть наслідки», - сказав він.

Для цього, на його думку, Україні потрібно припинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію.

Також, як повідомляє РІА Новости, Глазьєв вважає, що підписання Києвом угоди про асоціацію з ЄС закриває можливість для ВАТ "Газпром" брати участь у газотранспортному консорціумі.

Глазьєв нагадав, що угода зобов'язує Україну дотримуватися європейських принципів регулювання в енергетичному секторі - так званого "третього енергопакету", який передбачає заборону на афільованість компаній, що займаються видобутком, транспортуванням і торгівлею газом.

На тему: "Газпром" заявляє, що Україна не сплатила $882 мільйони за постачання газу

"Це означає, що якщо Україна вступає в асоціацію з ЄС і фіксує свої зобов'язання щодо енергетичного співтовариства, то "Газпрому" просто нецікаво брати участь у жодній схемі спільних інвестицій з Україною. У тому числі, неможливий газотранспортний консорціум, тому що в цьому разі "Газпром" як частина цього консорціуму не зможе поставляти свій власний газ. Тобто участь України в енергетичному співтоваристві закриває можливість "Газпрому" бути одночасно і учасником газотранспортного консорціуму, і постачальником газу", - сказав Глазьєв.

За його словами, російська сторона вже неодноразово пропонувала українським колегам відмовитися від участі в Енергоспівтоваристві з ЄС.