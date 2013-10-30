ЦВК зареєструвала ще 11 кандидатів у народні депутати

Центральна виборча комісія на сьогоднішньому засіданні зареєструвала ще 11 кандидатів у народні депутати на повторних виборах 15 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, сьогодні було зареєстровано 9 кандидатів у депутати в 94-му виборчому округу та 2 – в 223-му.

Так, кандидатами в окрузі №94 зареєстровано Людмилу Бурсову (Слов'янська партія), Любов Воробець (Соціально-екологічна партія “Союз. Чорнобиль. Україна”), Вадима Ворожбіта (СДПУ(о)), Дмитра Вороніна (Партія відродження села), Ірину Ладу (партія “Справжня Україна”), В'ячеслава Лінивого (партія “Козацька українська партія”), Івана Мазура (партія “Віче”), Юрія Павленка (партія “Соціал-патріотична асамблея слов'ян”), Олену Тільну (Демократична партія угорців України).

Кандидатами у виборчому окрузі №223 зареєстрували Олександра Лузана (Слов'янська партія) та Сергія Рульова (самовисуванець).

Таким чином, станом на 30 жовтня ЦВК вже зареєструвала 76 кандидатів у народні депутати на повторних виборах у п’яти округах. Зокрема, у 94-му окрузі - 40 кандидатів, у 132-му - 4, у 194-му - 9, у 197-му - 5 і у 223-му - 18.

Як повідомляв УНІАН, після парламентських виборів 2012 року Центрвиборчком прийняв постанову про неможливість встановити достовірні результати голосування на виборах 28 жовтня у п'яти одномандатних округах: № 94 (Обухів, Київська область), №132 (Первомайськ, Миколаївська область), №194 (Черкаси), №197 (Канів, Черкаська область) і №223 (Київ).

5 вересня цього року Верховна Рада призначила на 15 грудня повторні вибори у п’яти проблемних округах.

ЦВК оголосила про початок з 16 жовтня виборчого процесу з повторних виборів до парламенту у п’яти округах.