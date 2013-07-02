Голосовий пошук Google для мобільних заговорив українською

Компанія Google віднині зробила доступною функцію голосового пошуку для мобільних пристроїв на базі Android українською мовою.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

«Тепер користувачі в Україні дістають можливість спілкуватися зі своїми смартфонами українською і швидко й легко одержувати результати пошуку», - йдеться в повідомленні.

Крім того, голосовий пошук доступний для мобільних карт Google і навігації, що повинно спростити водіям пошук правильного шляху під час руху.

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За даними компанії, в ході роботи над створенням голосового пошуку українською мовою розробники постали перед деякими проблемами, наприклад, особливостями вимови в різних регіонах тощо. Проте, як зазначили в компанії, «хоча ми поки що не завжди можемо точно розпізнавати слова, сказані з різними регіональними акцентами і діалектами», однією з основних переваг хмарової моделі Google є те, що «чим більше людей використовують голосовий пошук, тим точнішим він стає».

Найближчим часом голосовий пошук Google також стане доступним для iPhone і браузера Chrome на десктопах.

Довідка УНІАН. Заснована в 1998 році компанія Google сьогодні є однією з лідируючих веб-корпораций у світі, зокрема, власником найвідомішого однойменного пошукача. Штаб-квартира корпорації Google розташована в Кремнієвій долині в США, представництва компанії розташовані в Північній Америці, Європі та Азії. Дохід Google у 2012 році становив 50,17 млрд дол., чистий прибуток – 10,74 млрд дол. В Україні працює представництво компанії «Google Україна».