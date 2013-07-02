Голосовий пошук Google для мобільних заговорив українською
Голосовий пошук Google для мобільних пристроїв став доступний українською мовою.
Компанія Google віднині зробила доступною функцію голосового пошуку для мобільних пристроїв на базі Android українською мовою.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.
«Тепер користувачі в Україні дістають можливість спілкуватися зі своїми смартфонами українською і швидко й легко одержувати результати пошуку», - йдеться в повідомленні.
Крім того, голосовий пошук доступний для мобільних карт Google і навігації, що повинно спростити водіям пошук правильного шляху під час руху.
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За даними компанії, в ході роботи над створенням голосового пошуку українською мовою розробники постали перед деякими проблемами, наприклад, особливостями вимови в різних регіонах тощо. Проте, як зазначили в компанії, «хоча ми поки що не завжди можемо точно розпізнавати слова, сказані з різними регіональними акцентами і діалектами», однією з основних переваг хмарової моделі Google є те, що «чим більше людей використовують голосовий пошук, тим точнішим він стає».
Найближчим часом голосовий пошук Google також стане доступним для iPhone і браузера Chrome на десктопах.
Довідка УНІАН. Заснована в 1998 році компанія Google сьогодні є однією з лідируючих веб-корпораций у світі, зокрема, власником найвідомішого однойменного пошукача. Штаб-квартира корпорації Google розташована в Кремнієвій долині в США, представництва компанії розташовані в Північній Америці, Європі та Азії. Дохід Google у 2012 році становив 50,17 млрд дол., чистий прибуток – 10,74 млрд дол. В Україні працює представництво компанії «Google Україна».