У Луцьку завершився матч 15-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому донецький «Шахтар» програв «Волині» з рахунком 0:2.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, це був стартовий матч туру.

Гра в Луцьку в черговий раз показала, що в нинішньому сезоні у «Шахтаря» є проблеми в нападі. Команда створювала чисельні моменти, але реалізувати їх так і не змогла. А ось «Волинь», весь матч надійно відіграла в обороні, досягла успіху і в нападі.

Перший гольовий момент біля воріт донецької команди стався на 24-й хвилині, коли гол у свої ворота забив воротар гірників Антон Каніболоцький. Після навісу зі штрафного Радван Мемешев пробив по воротах, м'яч влучив у поперечину, від неї в спину Каніболоцькому, після чого закотився у сітку.

У другому таймі гірники продовжували атакувати, «Волинь» знову грамотно захищалася, а на 69-й хвилині знову виник гольовий момент біля воріт «Шахтаря». Після найсильнішого удару Ванче Шикова зі штрафного і двох рикошетів м'яч вдало в штрафній відскочив до Мемешева, і той вже сам, без сторонньої допомоги, найсильнішим ударом загнав м'яч у сітку - 2:0.

Таким чином, команда, яка йшла до гри на 13-му місці в турнірній таблиці і відставала від «Шахтаря» на 29 балів, сенсаційно обіграла суперника. У «Волині» тепер 16 очок і вона ділить 9-12 місця з ще трьома командами. У «Шахтаря» ж залишилося 32 бали і він вже в цьому турі може поступитися другим місцем в таблиці дніпропетровському «Дніпру».

Як повідомляв УНІАН, 15-й тур УПЛ триватиме до 3 листопада.