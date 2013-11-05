Прес -конференція Еміра Кустуріци та учасників туру « Ми єдині»

8 листопада о 16.30 в конференц-залі готелю «Русь » (Київ , вулиця Госпітальна, 4) відбудеться прес-конференція учасників туру «Ми єдині».

У прес-конференції візьмуть участь кінорежисер і музикант Емір Кустуріца, лідер групи «Брати Карамазови» Олег Карамазов, Володимир Шахрін ("Чайф"), Олександр Чернецький ("Різні Люди"), Валерій Гончаров (олімпійський чемпіон, Україна), Валерій Чигляєв (заслужений артист України).

Заключний концерт туру відбудеться 9 листопада у Києві на площі Незалежності. У концерті візьмуть участь групи « С.К.А.Й.» (Україна), «Чайф» (Росія), «Різні люди» ( Україна, Росія ), «Брати Карамазови» (Україна), Кубанський козачий хор (Росія) і Емір Кустуріца з музичним колективом The No Smoking Orchestra (Сербія).

У великих містах України з 19 жовтня пройшли концерти, присвячені 70-річчю початку визволення країни від фашистських загарбників. Організатором масштабного концертного туру виступила міжнародна громадська організація «День Хрещення Русі».

Концерти відбулися в Севастополі, Херсоні, Одесі, Черкасах, Луганську, Донецьку, Харкові, Кіровограді.

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