З "Батьківщини" можуть виключити ще 7-х депутатів - ЗМІ

Як заявив депутат Анатолій Гриценко, сьогодні на ранковому засіданні фракції буде розглянуто питання про відповідальність депутатів Арсена Авакова, Анатолія Головка, Людмили Денисової, Дениса Дзензерського, Геннадія Зубка, Миколи Княжицького та Валерія Лунченко, які з владою проголосували «за» проект про перетворення Аграрного фонду в бізнес-структуру (голосів на прийняття все одно не вистачило), повідомляє Сегодня.

«Залишати це без реагування неприпустимо», - говорить Гриценко.

Аваков обурився: «На кого працюєте, Гриценко? Експертна рада підтримала цей проект, доопрацьований нашим депутатом ... Уважнішим варто бути».

«Було вирішено, що фракція, поки не буде прийнято рішення по Тимошенко, не голосує за проекти Кабміну, ПР чи КПУ ... Турчинов в залі нагадав: не підтримуємо», - пояснює Гриценко.

«Експертна рада прийняла позитивне рішення, якщо хтось щось говорить, це його особиста проблема», - заявляє Геннадій Зубко.

«За логікою, їх, звичайно, повинні виключити, - сказав депутат від «Батьківщини» Юрій Стець. - Я засуджую таке голосування: фракція чітко вирішила, що не буде підтримувати законопроекти Кабміну і влади. Рішення треба виконувати. З іншого боку - я не знаю більшого опозиціонера, ніж Аваков, не думаю, що він - лобіст. Але серйозна розмова буде».

Як розповіли джерела в "Батьківщині", спроба Авакова пояснити своє голосування рішенням експертної Ради - блеф.

"Рішення експертної Ради було прийнято ще до засідання фракції про відмову голосувати за законопроекти влади. А рішення фракції в даному випадку - важливіше і пріоритетнішою", - сказав джерело.