АНОНС

8 листопада (п'ятниця) 2013 року об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «ЗВТ з ЄС СКАСОВУЄТЬСЯ? ЩО ДАЛІ? ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОГНОЗ»

Організатор – Інститут Горшеніна

Питання, які винесено на обговорення:

1. Аналіз поточної економічної ситуації в Україні.

2. Хто позичить Україні?

3. Коли Уряд підніме ціну на газ для населення?

4. Криза казначейства і блокування коштів місцевих бюджетів - тимчасове явище чи системний ефект?

5. Оцінка стабільності української економіки в разі не підписання Договору про створення ЗВТ з ЄС.

Учасники круглого столу:

1. ОЛЕГ УСТЕНКО, виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера

2. ВІКТОР СУСЛОВ, представник України в Євразійській економічній комісії

3. ОЛЕКСІЙ ЛЕЩЕНКО, віце-президент Інституту Горшеніна

4. БОРИС КУШНІРУК, економічний експерт , Народний Рух України

5. ВАСИЛЬ ЮРЧИШИН, директор економічних програм Центру Разумкова

6. ЄВГЕНІЯ АХТИРКО, керівник аналітичного відділу департаменту цінних паперів ПУМБ

7. АНДРІЙ НОВАК, голова Комітету економістів України

Модератор – ВОЛОДИМИР ЗАСТАВА, експерт Інституту Горшеніна.

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Згадка в новинах про даний захід про організатора дискусії - Інституті Горшеніна - обов'язкова.

АДРЕСА ІНСТИТУТУ ГОРШЕНІНА: м. Київ , вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка )