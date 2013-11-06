Круглий стіл «ЗВТ з ЄС скасовується? Що далі? Економічний прогноз»
АНОНС
8 листопада (п'ятниця) 2013 року об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «ЗВТ з ЄС СКАСОВУЄТЬСЯ? ЩО ДАЛІ? ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОГНОЗ»
Організатор – Інститут Горшеніна
Питання, які винесено на обговорення:
1. Аналіз поточної економічної ситуації в Україні.
2. Хто позичить Україні?
3. Коли Уряд підніме ціну на газ для населення?
4. Криза казначейства і блокування коштів місцевих бюджетів - тимчасове явище чи системний ефект?
5. Оцінка стабільності української економіки в разі не підписання Договору про створення ЗВТ з ЄС.
Учасники круглого столу:
1. ОЛЕГ УСТЕНКО, виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера
2. ВІКТОР СУСЛОВ, представник України в Євразійській економічній комісії
3. ОЛЕКСІЙ ЛЕЩЕНКО, віце-президент Інституту Горшеніна
4. БОРИС КУШНІРУК, економічний експерт , Народний Рух України
5. ВАСИЛЬ ЮРЧИШИН, директор економічних програм Центру Разумкова
6. ЄВГЕНІЯ АХТИРКО, керівник аналітичного відділу департаменту цінних паперів ПУМБ
7. АНДРІЙ НОВАК, голова Комітету економістів України
Модератор – ВОЛОДИМИР ЗАСТАВА, експерт Інституту Горшеніна.
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