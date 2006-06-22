Томенко не хоче обирати спікера в туалеті

Верховній Раді пропонують оголосити перерву в роботі Верховної Ради до вівторка, 27 червня.

За словами автора постанови Романа Зварича, перерва береться для узгодження позицій по кандидатурі спікера.

При цьому бютівець Микола Томенко закликав взяти приклад з минулої більшості, яка існувала 3,5 роки (теж мала 239 голосів), і пропрацювати більше – 5 років.

Він висловив упевненість, що тепер "вибори спікера не проходитимуть у туалеті, як за минулої коаліції, і в залі не будуть носити мішки з грошима".

Водночас головуючий на засіданні Адам Мартинюк запитав у Томенка, кого він мав на увазі, кажучи про більшість у 239 голосів.

"Якщо мене, то можу сказати, що ви проіснуєте значно менше", - запевнив Мартинюк.

Як відомо, в першому парламенті України діяла комуністична більшість, яка називалася "група 239".

На денному засіданні депутати відхилили пропозицію "регіонів" про перевірку підписів учасників коаліції. Її підтримало лише 202 депутати.

Після чого регіонал Ярослав Сухий назвав коаліцію не демократичною, а "демагогічною".

Українська правда