У БЮТ принаймні 2 кандидатури на посаду першого віце-спікера
14:34, 22 червня 2006Політика
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Аби врівноважити Порошенка
Фракція Блоку Юлії Тимошенко може запропонувати кандидатуру Олександра ТУРЧИНОВА на посаду першого заступника голови Верховної Ради України, повідомило УНІАН поінформоване джерело.
За словами співрозмовника агентства, такий варіант є можливим як противага для обрання головою Верховної Ради представника “Нашої України” Петра ПОРОШЕНКА.
Водночас, за інформацією джерела, є й інші кандидатури на посаду першого віце-спікера, серед яких одна з найбільш вірогідних – представник БЮТ Микола ТОМЕНКО.
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