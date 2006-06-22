У БЮТ принаймні 2 кандидатури на посаду першого віце-спікера

Фракція Блоку Юлії Тимошенко може запропонувати кандидатуру Олександра ТУРЧИНОВА на посаду першого заступника голови Верховної Ради України, повідомило УНІАН поінформоване джерело.

За словами співрозмовника агентства, такий варіант є можливим як противага для обрання головою Верховної Ради представника “Нашої України” Петра ПОРОШЕНКА.

Водночас, за інформацією джерела, є й інші кандидатури на посаду першого віце-спікера, серед яких одна з найбільш вірогідних – представник БЮТ Микола ТОМЕНКО.