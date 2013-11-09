В ПР хочуть, аби після лікування Тимошенко повернулася до в'язниці

Про це в ефірі каналу Інтер заявив народний депутат від Партії регіонів Володимир Олійник, пише Gazeta.ua.

Зокрема, Олійник вважає такий варіант вирішення питання Юлії Тимошенко ідеальним.

"Ідеально — це не звільнити і нехай їде. Потрібно передбачити, що у людини є право на лікування, а потім вона повертається і продовжує відбувати покарання", - підкреслив політик.

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Водночас, він назвав усі чотири зареєстрованих законопроекта щодо лікування засуджених за кордоном "юридично нікчемними".

На переконання Олійника, перед тим, як їхати лікуватися до Німеччини, Тимошенко повинна принаймні сплатити присуджену судом компенсацію.

Також "регіонал" зазначив, що подібні законопроекти можуть стати "лазівкою на волю" для багатих ув'язнених.

Крім того, парламентар додав, що за взаємної згоди з боку влади та опозиції питання Тимошенко можна вирішити за півгодини.

"Його за півгодини можна вирішити. Створити робочу групу і доопрацювати законопроект. Ми за те, щоб вирішити цю проблему, але не як-небудь", - підсумував Олійник.