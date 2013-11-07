Регіонал: приймати законопроект Лабунської пакетом - неможливо

"Пакетом (голосувати) неможливо. Тому, що щось в пакеті приховане таке, що суперечить Конституції. Зокрема, це ті пропозиції щодо лікування за кордоном", - заявив Олійник в ефірі 5 каналу, пише Українська правда.

"Що значить по-вашому пакет? Ми пропонуємо доопрацювати, взяти за основу. Якщо зараз будемо брати за основу Лабунської законопроект, то його доопрацювати неможливо. Ми порушимо 116 статтю регламенту. Бо не можна буде внести зміни до інших статей, яких у неї немає. А це треба КПК змінити декілька статей, Кримінально-виконавче законодавство…", - додав він.

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"Вихід із ситуації – прислухатися до порад Кокса-Квасьнєвського, які сказали взяти за основу Лабунської законопроект, але його доопрацювати. Тому ми запропонували направити на доопрацювання", - заявив Олійник.

"Для того, щоб доопрацювати законопроект Лабунської, треба півгодини – годину…", - зазначив він.

Як відомо, опозиція вимагає проголосувати за пакет євроінтеграційних законів, в який входять законопроект про прокуратуру, зміни до виборчого законодавства та щодо лікування ув’язнених за кордоном Анжеліки Лабунської (за основу).