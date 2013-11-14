Луценко поїде до Тимошенко обговорити «плани перетворення країни»
У п’ятницю, 15 листопада, о 12.00 екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко відвідає Юлію Тимошенко у харківській лікарні і має намір обговорити з нею «плани перетворення країни»
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Дніпропетровську перед круглим столом “Євроінтеграція України: пошук стратегії і моделей модернізації країни в епоху глобалізації”.
“У п'ятницю Юлія Тимошенко запросила мене та мою дружину на побачення, якого нам не давали”, - зазначив Луценко.
За його словами, у лікарні вони з дружиною проведуть відведені законом чотири години. Говоритимуть про політику, зокрема, про плани перетворення країни.
По теме: Донецький адвокат наполягає, що Луценко повинен повернутися у в'язницю
Також Луценко зазначив, що вони з дружиною мають намір підтримати Тимошенко морально.
“Я відсидів у в'язниці 2,5 роки і тому добре розумію, як можна постійно перебувати у приміщенні без прямого сонячного світла. Я відкидаю будь-які злорадні вислови щодо того, в яких умовах наразі перебуває ув'язнена Тимошенко”, - наголосив Луценко.