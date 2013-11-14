Луценко поїде до Тимошенко обговорити «плани перетворення країни»

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Дніпропетровську перед круглим столом “Євроінтеграція України: пошук стратегії і моделей модернізації країни в епоху глобалізації”.

“У п'ятницю Юлія Тимошенко запросила мене та мою дружину на побачення, якого нам не давали”, - зазначив Луценко.

За його словами, у лікарні вони з дружиною проведуть відведені законом чотири години. Говоритимуть про політику, зокрема, про плани перетворення країни.

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Також Луценко зазначив, що вони з дружиною мають намір підтримати Тимошенко морально.

“Я відсидів у в'язниці 2,5 роки і тому добре розумію, як можна постійно перебувати у приміщенні без прямого сонячного світла. Я відкидаю будь-які злорадні вислови щодо того, в яких умовах наразі перебуває ув'язнена Тимошенко”, - наголосив Луценко.