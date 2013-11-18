Естонія підтримуватиме Україну незалежно від результатів Вільнюського саміту – посол

Естонія підтримуватиме Україну незалежно від результатів Вільнюського саміту. Про це заявив Надзвичайний і Повноважний Посол Естонської Республіки в Україні Сулев Канніке під час робочого візиту до Чернігова.

Як передає кореспондент УНІАН, посол, зокрема, сказав: "Будемо підтримувати незалежно від Вільнюського саміту", і додав, що "після Вільнюса також буде наступний день".

За словами Канніке, у Європі є група країн, що історично належать до друзів України, і серед них, звичайно – Естонія. Канніке підкреслив, "для естонців Україна – в Європі".

Надзвичайний і Повноважний Посол назвав питання про шанси підписання Угоди про асоціацію з ЄС гострим. "Сьогодні важко сказати. Можливо, завтра буде легше", - зауважив він.

Між тим, посол висловив сподівання на підписання Угоди про асоціацію, хоча цьому, на його думку, передуватимуть серйозні дебати.

Посол Естонії Канніке вперше відвідав Чернігів. Він провів офіційні зустрічі з головою Чернігівської облдержадміністрації Володимиром Хоменком та секретарем Чернігівської міської ради Олегом Шереметом. Також взяв участь у відкритті молодіжного проекту "Школа лідера", що проводиться за підтримки Міністерства закордонних справ Естонії.