Саміт у Вільнюсі все ще може стати історичним - Сікорський

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Сікорський заявив на засіданні Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ, яка обговорює підготовку до саміту "Східного партнерства" у Вільнюсі 28-29 листопада.

"Ми наближаємося до саміту "Східного партнерства" у Вільнюсі, який все ще має можливість стати історичним самітом. І всі усвідомлюють ставку, яка тут існує", - сказав Сікорський журналістам.

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"Але я попереджав неодноразово українську владу, щоб не залишали все на останню хвилину. Але, на жаль, саме так і сталося - все як раз і залишено на останню хвилину! І через це існує непевність ситуації", - заявив він.

Міністри закордонних справ ЄС під головуванням Верховного представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон не будуть ухвалювати сьогодні остаточного рішення щодо долі Угоди про асоціацію з Україною після того, як керівництво Європарламенту подовжило минулого тижня термін дії місії Пета Кокса та Александра Кваснєвського до Вільнюського саміту.