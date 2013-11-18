Саміт у Вільнюсі все ще може стати історичним - Сікорський

14:29, 18 листопада 2013
Політика
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Вільнюський саміт, незважаючи на те, що Україна "залишила все на останню хвилину", все ще може стати історичним, заявляє міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Радослав Сікорський

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Сікорський заявив на засіданні Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ, яка обговорює підготовку до саміту "Східного партнерства" у Вільнюсі 28-29 листопада.

"Ми наближаємося до саміту "Східного партнерства" у Вільнюсі, який все ще має можливість стати історичним самітом. І всі усвідомлюють ставку, яка тут існує", - сказав Сікорський журналістам.

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"Але я попереджав неодноразово українську владу, щоб не залишали все на останню хвилину. Але, на жаль, саме так і сталося - все як раз і залишено на останню хвилину! І через це існує непевність ситуації", - заявив він.

Міністри закордонних справ ЄС під головуванням Верховного представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон не будуть ухвалювати сьогодні остаточного рішення щодо долі Угоди про асоціацію з Україною після того, як керівництво Європарламенту подовжило минулого тижня термін дії місії Пета Кокса та Александра Кваснєвського до Вільнюського саміту.

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