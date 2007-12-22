Шуфрич: депутатські картки у Верховній Раді крали завжди

Депутатські картки для голосування в українському парламенті викрадали завжди, заявив Нестор Шуфрич в прямому ефірі програми «Свобода слова».

За словами члена фракції Партії регіонів Н. Шуфрича, вчинок депутата Лук`янова, який викрав картку у спікера Яценюка під час першого голосування за прем`єра Тимошенко, не унікальний і не єдиний.

«Поверніть 5 карток Володимиру Михайловичу Литвину, Голові Верховної Ради України 4 скликання, які були вкрадені кимось – я не буду говорити, ким, - із представників колишньої опозиції. Також, будь ласка, поверніть 2 мої картки, які були витягнуті і зникли. І поверніть, будь ласка, картку першого президента України Леоніда Макаровича Кравчука, яка теж була поцуплена кимось із вас», - сказав Шуфрич.

Слова депутата ПР були звернені на адресу представників БЮТ. Політик додав, що тодішня коаліція не погрожувала опозиціонерам заявами в Генпрокуратуру .

ICTV