Янукович довів ЄС до розпачу - польський експерт

Президент України Віктор Янукович постійним затягуванням вирішення питання екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко довів Європейський Союз до розпачу.

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловив експерт Інституту міжнародних відносин Варшавського університету Анджей Шептицький.

"Як на мене, то Євросоюз зараз у розпачі", - сказав він, коментуючи сьогоднішнє неухвалення у Верховній Раді законопроекту, який дозволив би вирішити питання Тимошенко.

За словами Шептицького, Президент України не хоче випустити свого конкурента на волю і розраховує на те, що в цій справі йому вдасться "притиснути ЄС до стіни". Однак, на його думку, це навряд чи можливо.

"Євросоюз хоче щось отримати у справі Тимошенко, про яку дуже багато говорилося, бо якщо нічого не отримає, то це виглядатиме ідіотично", - сказав Шептицький.

Він вважає, що своєрідним компромісом могло б стати ухвалення закону, який відкрив би дорогу для звільнення Тимошенко, але сама вона залишились би ув'язненою до проведення саміту "Східного партнерства" у Вільнюсі.

"Необхідно хоча б проголосувати законопроект, а саму її можуть просто не встигнути відпустити до саміту", - сказав експерт.

Шептицький назвав менш правдоподібною версію, що сьогоднішній провал двох із трьох необхідних для підписання Угоди про асоціацію з ЄС законопроектів засвідчує, що Янукович вирішив зірвати підписання угоди.

"Теоретично рішення про підписання угоди може бути ухвалене в останню мить, але думаю, що для цього необхідний жест з боку України, якого на сьогодні немає", - сказав він.