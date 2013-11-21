Звільнення Тимошенко має відбутися у площині українських законів - Янукович

Президент України Віктор Янукович заявляє, що вирішення «питання екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко» має відбутися у площині українських законів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент сказав у Відні на спільній прес-конференції з Федеральним Президентом Республіки Австрія Гайнцом Фішером, відповідаючи на запитання журналістів, чи готовий він звільнити Тимошенко.

“Це питання дуже велике і відповісти на нього дуже швидко неможливо. Звільнення пані Тимошенко - воно повинно бути, перш за все, у площині українських законів”, - сказав Янукович.

За його словами, Україна як демократична країна повинна дотримуватись законів і поважати правосуддя.

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“Тому питання Тимошенко є дуже суперечливим. Тимошенко - це така постать в українській політиці, яка неодноразово стикалась з порушеннями законів в різні часи”, - сказав Янукович, додавши, що справи, які сьогодні розглядаються за обвинуваченням Тимошенко не нові й були порушені не за чинної влади.

При цьому він нагадав, що зараз розслідуються кримінальні справи стосовно Тимошенко, за якими відбувають покарання її соратники в різних країнах тощо.

“Тимошенко більше 20 разів не заявлялась в суди для розгляду цих питань, вона фактично блокує правосуддя. Як дати на це питання відповідь? Важко”, - наголосив Янукович.

Він вважає, що саме через це сьогодні в українському парламенті виникає так багато протиріч між фракціями, між окремими депутатами.

“Ця дискусія розповсюджується на суспільство і навіть на міжнародний політикум, і відповісти на це питання однозначно неможливо. Зрозуміло лише одне - в будь-якому випадку вирішення «питання Тимошенко» можливе тільки в площині існуючих законів в Україні, і я це неодноразово підкреслював”, - сказав Президент України.