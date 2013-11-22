У Харкові невдоволені зупинкою інтеграції в ЄС провели ніч на площі Свободи

Як повідомив кореспондентові УНІАН громадський активіст Дмитро Пилипець, який зараз перебуває на площі Свободи, люди почали збиратися вчора, 21 листопада, ввечері.

За його словами, невдоволені самоорганізувалися через соціальні мережі. До 24:00 на площу вийшло близько 15 осіб, зараз там перебувають 9 активістів. Люди тримають національні прапори, прапор Європейського Союзу і транспарант із написом «Україна – частина Європи».

Активіст зазначив, що ніяких перепон із боку міліції люди, які вийшли висловити незадоволення рішенням уряду, поки що не мали.

«Міліція під’їхала. Ми пояснили, що це не акція, це обговорення ситуації, що склалася. Були питання, чому ми з прапорами, але ми пояснили, що це національні прапори і прапор Європейського Союзу. Вони до нас претензій не мали, тому поїхали», - сказав Пилипець.

Пилипець висловив переконання, що сьогодні кількість невдоволених збільшиться. Він закликав усіх, у кого є можливість, зібратися на площі Свободи.

Водночас, у соціальних мережах люди активно обговорюють час та місце можливих зборів незадоволених рішенням уряду в Харкові. Вийти на мітинг вже зголосилися десятки харків’ян.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 21 листопада прийняв рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною, Євросоюзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами.

Уряд також доручив більш детально розробити комплекс заходів, які необхідно здійснити для відновлення втрачених обсягів виробництва та напрямків торговельно-економічних відносин з Російською Федерацією та іншими державами-членами Співдружності Незалежних Держав.

Однак Президент України Віктор Янукович у Відні заявив, що Україна продовжує шлях євроінтеграції.